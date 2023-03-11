شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة عقد حسن شاكوش قرانه على فتاة من خارج الوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب حسن شاكوش بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني في أحد فنادق القاهرة، بحضور أصدقائه وأقاربه وأحيا عدد من نجوم الغناء حفل الزفاف.

وكان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، احتفل شهر يناير الماضى بخطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

وهنأ عمر كمال، زميله حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وعلق على صورة من حفل الخطوبة: "مبروك يا شاكوش.. ربنا يسعدكم يا حبيبى".

وطرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخراً، أغنية بعنوان "ظلمونى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة حمو بيكا ونور التوت، الأغنية من كلمات اسلام المصري، وتوزيع اسلام ساسو.

وطرح حسن شاكوش، أيضاً أغنية بعنوان "حنيلى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إسلام المصرى وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادى الباجورى.

يذكر أن حسن شاكوش قد حصل على حكم بالبراءة فى اتهامه بالإساءة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وهى الأزمة التى تعود لعام 2021 عندما صرحت ريهام من خلال برنامجها بأنها طلبت من شاكوش الغناء فى حفل تخرج ابنها، لكنه رفض وطلب مبلغا كبيرا وقت إيقافه من نقابة الموسيقيين، ليرد عليها من خلال فيديو عبر حسابه بفيس بوك ووقتها تم رفع دعوى قضائية من خلال محامى ريهام.