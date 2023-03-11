شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان أسوان: الدورة السابعة كانت حلم وفى انتظار الجمهور العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والذى يحضره عدد من الفنانين، على رأسهم بشرى، أميرة فتحى، مادلين طبر، شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبرى، المخرج محمد حمدي، المخرجة التونسية سلمى بكار، وعدد من صناع السينما وضيوف المهرجان.

وقدمت حفل الختام الإعلامية جاسمين طه زكى، وبدأ الحفل بعرض برومو مجمع لأبرز لقطات من فعاليات الدورة السابعة، وبدوره أكد السيناريست محمد عبد الخالق أن الدورة السابعة كانت بالنسبة له حلما، وبمجرد انطلاقها تسارعت الأيام والفعاليات مرت الأيام بسرعة، ولم يكن هناك وقت سوى للفعاليات، معلنا عن انتظار الجمهور فى الدورة الثامنة من المهرجان فى عام 2024.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم الأحد الماضى، وشهد الحفل تكريم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، والإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.

وشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وضمت مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمان من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

كما شارك أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وتضم في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا، والناقدة ماجدة خيرالله.