شكرا لقرائتكم خبر عن منصة نجوم تطلق أغنية "بستنى عيدك" للنجمة الصاعدة حور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة نجوم لإكتشاف وتدريب المواهب الفنية، اليوم، أغنية "بستنى عيدك" للنجمة الصاعدة "حور" بمناسبة عيد الأم

تعد حور الحاجر صاحبة الـ 15 عام، أولى نجمات منصة "نچوم" لاكتشاف المواهب والنجوم الصاعدة، وتم تدريب حور وحصولها على العديد من جلسات التدريب والصوت تحت إشراف مدربي منصة "نچوم".

وتقول كلمات الأغنية:

فاتت شهور

من عمري كنت بعدها

بستنى عيدك يا امي

والساعة طالت وقتها ..

يا شهر مارس يوم ماتيجي

هروح لأمي واقولها

دي هديتي ف عيدك يا امي

اقل حاجة بردها ..

امي هي اللي تواسينا

امي اغلى حاجة لينا

امي هي ضي عنيا

وكل ما ليا في الدنيا ديا ..

شوف كام سنة عاشت لنا

تسجد وتدعي ربها

توعد وتوفي ولما أبكي

تجري تاخدني في حضنها ..

مين فينا يقدر ينسى لحظة

أمه الحبيبة وفضلها

يارب خلي ليا امي

بارك وطول عمرها ..

امي هي اللي تواسينا

امي اغلى حاجة لينا

امي هي ضي عنيا

وكل ما ليا في الدنيا ديا ..

كل المنى أفضل أنا

أسعدها واسعد قلبها

سهرت ليالي أتعب تداوي

أنا أمي مين بقى زيها ..

الجنة تحت اقدامك انتي

أكيد رسالة من ربنا

والدعوة من قلبك يا أمي

دي أغلى حاجة عندنا ..

أمي هي اللي تواسينا

أمي أغلى حاجة لينا

أمي هي ضي عنيا

وكل ما ليا في الدنيا ديا