صابر الرباعي نجم سهرة مهرجان الأغنية التونسية

أجمل ما ميّز سهرة الثانية لمهرجان الأغنية التونسية هي مشاركة الفنان صابر الرباعي، وقد تولى تقديمه زميله المطرب التونسي محمد الجبالي الذي تولى القيام بدور مذيع السهرة.

إطلالة صابر الرباعي

أطل صابر الرباعي وعلى يده اليمنى ضمادة تشير لإصابة أحد أصابعه ،وقد ذكر محمد الجبالي عند تقديمه له أنها إصابة خفيفة دون تقديم مزيد من التفاصيل، وظهر صابر للجمهور في لباس أنيق دون جاكيت ودون ربطة عنق .. تولى الفنان صابر الرباعي في بداية إطلالته التذكير بأنه سبق له في سنوات سابقة عام 1997أن فاز في إحدى دورات المهرجان بالجائزة الأولى عن أغنيته "صرخة" من تلحين الراحل محمد علام . ورحب صابر بالفنانين العرب ضيوف المهرجان ثم قدم وصلة طربية نالت إعجاب الجمهور، وهي وصلة كرّم فيها الفنان التونسي الراحل محمد الجموسي(توفي عام 1982)، وهو من رواد الموسيقى التونسية وقد عاش سنوات طويلة في فرنسا ،كما أنه أقام فترة بمصر وشارك في أفلام غنائية.

تجاوب مع الجمهور

وقدم صابر باقتدار باقة من أشهر وأعذب أغاني الراحل محمد الجموسي وهما الاثنان من مدينة واحدة هي مدينة" صفاقس" الشهيرة بإنجابها كبار المطربين وأنجحهم. وبرع صابر في أداء أغاني الراحل محمد الجموسي على غرار الأغنية الطربية :"كي جيتينا" وقد طرّزها بتصرف جميل منه. وبعد ذلك قدم النجم العربي فصلاً ثانياً من وصلته تضمنت أغانيه هو على غرار "يا دلولة" تجاوب معها الجمهور وصفق له طويلاً.

يسرى غنت وأطربت

وكانت المطربة يسرى محنوش كرّمت في وصلتها الفنانة التونسية الراحلة" نعمة" (توفيت في أكتوبر 2020)،وهي من أشهر المطربات التونسيات وقد أطربت الجمهور بباقة من أشهر وأحلى أغاني "نعمة" وتخلل الحفل مشاركة خمسة من المتسابقين والمتسابقات في المهرجانات .

تكريم نقيب الفنانين المصريين مصطفى كامل

وقبل تقديم عروض المتسابقين، كرّمت الهيئة المديرة للمهرجان برئاسة محمد الهادي الجويني نقيب الفنانين المصريين مصطفى كامل. كما شهدت السهرة تكريم قامات موسيقية في مجال الكلمة واللحن والغناء، وهم العازف جلول الجلاصي والشاعر علي الورتاني و الملحن عبد الكريم صحابو. كما شمل التكريم الفنانة التونسية عائشة وهي من رواد الاغنية التونسية ، إضافة إلى الفنان جمال الشابي والملحن محمد عبيد والشاعر الغنائي أحمد زاوية والفنان الشريف علوي الذي تسلمت التكريم نيابة عنه زوجته الصحفية ريم شاكر.

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