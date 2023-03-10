مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف بعد أنباء انفصالها "لا أعلم عنها شيئاً"

من جديد تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حالة الجدل التي أثارتها، عقب قيامها بإلغاء متابعة زوجها الفنان حسام حبيب من على "انستغرام".

لم يتوقف الجدل الذي أثارته شيرين عبد الوهاب عند هذا الحد، ليجد رد فعل آخر ولكن هذه المرة من جانب حسام حبيب الذي قام هو الآخر بحذف جميع الصور التي تجمعهما من على صفحته الرسمية بـ "انستغرام".

تساؤلات

هذا الأمر ترك باب التكهنات حول مصير علاقتهما مفتوحاً للجميع، الذين طرحوا تساؤلات هل بالفعل حدث انفصال بينهما بعد ما قاما به خلال الساعات القليلة الماضية؟

مدير أعمالها : لا يوجد أي نوع من أنواع التواصل معها

وتواصل مع مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب نبيل إدوارد لمعرفة الحقيقة، حيث أكد في تصريحاته أنه عقب إحياء شيرين عبد الوهاب لحفلها الكويت لا يعرف عنها أي شيء ولا يوجد أي نوع من أنواع التواصل معها.

وتابع " بالنسبة لشيرين من بعد حفلة الكويت معرفش عنها حاجة ومفيش أي تواصل بينا".

شيرين عبد الوهاب وروتانا

ومازالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا مستمرة، حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الحكم في القضية إلى 18 مارس المقبل، حيث يتنازع الطرفان حول بعض البنود التي تم إبرامها فيما بينهما، حيث طالبت الشركة شيرين عبد الوهاب برد 10 ملايين جنيه، بينما تؤكد شيرين أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة، وأنها على استعداد تام لتسليم ألبومها المنصوص عليه في العقود.

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