شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة وكاريكا والجخ يجتمعون فى "الصعايدة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان أحمد شيبة تريو أغنية "الصعايدة" التى تجمعه لأول مرة مع الشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا بشكل فيديو كليب.

ويعد الكليب الذى تم تصويره فى قرية تونس بالفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى يتولى تلحينها فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم.

وانشغل الثلاثى بتصوير الكليب خلال يوم كامل فى الفيوم، وجمعت الأغنية بين صوت شيبة وكاريكا وبين اللمسة الشعرية الخاصة لصوت هشام الجخ.

كما تلم أغنية "الصعايدة" شمل ردينة حاطوم مع عصام كاريكا بعد إخراجها آخر أغانيه المصورة "حياتى ارتاحت"، كما تعد أجدد أغنيات شيبة بعد نجاح أغنياته الأخيرة "شاب عجوز" و"مونى موني".