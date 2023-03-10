شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخى واجتماعى وكوميدى.. قصص حب متنوعة فى دراما رمضان بـ 5 ثنائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان هذا العام عددا كبيرا من الأعمال الدرامية المميزة، ما بين التشويقي والكوميدي والشعبي، ولا تخلو تلك الأعمال من ظهور مجموعة من الثنائيات الذي يعيشون قصص حب مختلفة، ما بين قصص الحب الأسطورية، والقصص المغلفة بصراعات ومشاكل، أو القصص التي تبدأ من مشكلة يحاول طرف مساعدة الثاني في حلها.

أمير كرارة ومي عز الدين

حيث يعيش الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين قصة حب قوية خلال أحداث مسلسل "سوق الكانتو" المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة dmc، حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، ولكن يعانيان من مشاكل بسبب والدتها التي تقف عائقا أمام حبهما.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أمير كرارة ومي عز الدين

ياسمين والعوضي

وخلال أحداث مسلسل "ضرب نار" نرى الفنانة ياسمين عبد العزيز تجسد دور "مهرة" وهي فتاة من شبرا، تتحمل مسئولية نفسها وأخواتها وتقابل خلال رحلة حياتها "جابر أبو شديد" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، ويقعان في حب بعضهما ويتزوجان، ولكن يقابلان خلال قصة حبهما العديد من الأزمات والمشاكل، ويقوم أحد رجال الأعمال بمحاربتهما

"ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

حنان مطاوع وأحمد السعدني

"حلمت يا صافية إن أنا وانت في دار واحد" بهذه الكلمات أعرب الفنان أحمد السعدني الذي يقوم بدور "السلطان حامد" عن حبه الأسطوري لصافية التي تقوم بتجسيدها الفنان حنان مطاوع خلال أحداث المسلسل التاريخي "سره الباتع"، خلال رحلة محاربتهما للحملة الفرنسية، حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798، القصة التاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف ادريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف، إنتاج سينرجي.



أحمد السعدني وحنان مطاوع من برومو سره الباتع

محمد رمضان وزينة

بينما يعيش الفنان محمد رمضان (جعفر العمدة) مغامرات عديدة خلال مسلسله (جعفر العمدة)، فهو رجل في العقد الرابع من عمره متزوج من 3 سيدات، وهن: منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، ويعيش مع كل واحدة منهن قصة حب مختلفة عن الأخرى، ولكن تشهد الأحداث وقوعه في حب كبير لـ "عايدة" التي تقوم بدورها الفنانة زينة بعد مشكلة تقع فيها وتلجأ إليه لمساعدتها بها، وتظهر الأحداث تطورات علاقتهما.

"جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.



محمد رمضان وزينة

أحمد مكي ورحمة أحمد

كما يستكمل الفنان أحمد مكي مغامراته الكوميدية مع رحمة أحمد خلال أحداث مسلسل "الكبير أوي 7" الذي يشهد بداية ظهور مشاكل زوجية بين الكبير أوي ومربوحة يحاول الكبير مواجهتها، كما أظهر البرومو ذهاب الثنائي في رحلة إلى القاهرة للبعد من رتابة علاقتهما.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.