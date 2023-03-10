شكرا لقرائتكم خبر عن آسفة على اللى هعمله.. منى زكي ناوية على إيه فى "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة منى زكى وصناع مسلسل "تحت الوصاية" تصوير مشاهد العمل فى مدينة "القصير" جنوب البحر الأحمر، استعدادًا لطرحه فى السباق الرمضانى المقبل حصريًا على شاشة قناة dmc.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة MediaHub - سعدي جوهر، صورة من كواليس المسلسل، تظهر فيها منى زكى تحمل طفلاً فى زيارة إلى المقابر، ونص الحوار يقول: آسفة على اللى هعمله يا حبيبي.. بس مش لاقية حل تانى". بينما جاءت الصورة مصحوبة بتعليق: "أصعب وجع لما مانلاقيش حد نشكي له همنا.. فنشكي للي رحلوا وسابونا"

وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

وكانت شركة ميديا هب سعدي – جوهر طرحت مؤخرا البرومو الرسمي للمسلسل المكون من 15 حلقة، الذي كشف عن هروب منى زكى بصحبة ابنها وابنتها من شىء ما، فضلا عن طرح البوستر الرسمي للعمل والذي تصدرته "زكي" وظهرت مرتدية للحجاب".