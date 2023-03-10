شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعلن عن مدير أعمالها الحالى إيهاب صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي وهو المسئول عن جميع التعاقدات الخاصة بأعمالها.

وأكد إيهاب صالح، فى بيان، أنه بدأ العمل مع شيرين ويعقد جلسات حاليًا للانتهاء من أعمال فنية جديدة وستكون مفاجأة لجمهور شيرين عبد الوهاب.

وكانت الفنانة شيرين كلفت محاميها بملاحقة من ينشرون أخبارًا كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة – بحسب بيان لشيرين.

وردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها متفرغة للتحضير لأغانيها الجديدة.

وجاء بيان الفنانة شيرين عبد الوهاب للرد على اختفائها في الفترة الماضية كالآتي: تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.

وتابعت شيرين في بيانها، "أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير.