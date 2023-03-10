شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات عسكرية واقتحامات بقيادة آسر ياسين وعمرو يوسف فى "الكتيبة 101".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON البرومو التشويقى لمسلسل "الكتيبة 101" وتضمن العديد من مشاهد الأكشن والإثارة، خلال تنفيذ النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف عمليات عسكرية تستهدف الإرهابيين.

وكانت قناة on قد طرحت البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه حصريا على شاشتها، وتصدر عمرو يوسف وآسر ياسين البوستر الدعائي، وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر .

يشار إلى أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "شقو"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى .

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربى" وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.