شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يزور طارق الشيخ بعد خضوعه لعملية في قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان سعد الصغير على زيارة الفنان طارق الشيخ الذى خضع مؤخرًا لعملية جراحية في قدمه داخل إحدى المستشفيات، نتيجة تعرضه لحادث سيارة، وقال الصغير ربنا يشفيك وأقولها في كل مكان أنت المطرب الوحيد اللى طبلت معاه وأتمنى من الله أن يشفيك وتخرج بالسلامة وتعود لجمهورك .





وطرح مؤخرا طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "ماتستغربش حاجة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وتعد هذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودونى البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.

فى أغنية "متستغربش حاجة" يوجه طارق الشيخ رسالة دعم لكل إنسان تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه، وينصحه بألا يسمح لليأس أن يرافقه في وحدته، وأن يكون مستعدا للطعن والغدر من أصحاب العشرة، وألا يتعجب ويعيش فى صدمة، من هذه التصرفات والسلوكيات، وألا يثق كثيرا فيمن حوله فلا يوجد مستحيل.