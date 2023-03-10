شاهد .. مشهورة سناب شات في سعودية تنافس سما المصري.. استعراضت مفاتنها بطريقة صادمة وكشفت المستور من جسدها

فنون - كتب سعد محمود - على غرار سما المصري أقدمت المودل السعودية المقيمة في الخارج “آش العتيبي” نشرت فيديواستعرضت فيه مفاتنها في حسابها الرسمي على تطبيق الإنستجرام.

وظهرت “آش العتيبي” التي تقيم حاليا في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وهي مرتدية روب نوم مفتوح الصدر، وتؤدي رقصة على خليجية، وتستعرض مؤخرتها بطريقة استفزازية، وهو ما أثار غضب المتابعين لها، والسعوديين بشكل خاص.

وهاجم ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي، المودل آش العتيبي، مؤكدين أنها لا تمثل الشعب السعودي المحافظ ولكنها تقوم بتشويه بلدها في الخارج عن طريق هذه الفيديوهات الغير مسؤولة التي تجلب لها الأرباح والشهرة على حساب جسدها.

وتحرص المودل آش على مشاركة صورها وفيديوهات من حياتها اليومية على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي، وغالبا ما تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة، وقد ظهرت مؤخرا وهي تستعرض مؤخرتها على السرير ، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: “النوم أصبح غرامي الجديد”.

وبدأت خلال الفترة الأيام الأخيرة بنشر سلسلة فيديوهات من حياتها اليومية، وظهرت في أول ثلاث أجزاء بطريقة فاضحة اثارت غضب المتابعين.