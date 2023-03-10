غادة عادل سوبر مامى بقوة خارقة في برومو فيلم "ساعة إجابة"

طرحت النجمة غادة عادل، الإعلان التشويقى لفيلم "ساعة إجابة" المقرر طرحه في دور عرض السينمات قريباً، وظهرت غادة عادل ضمن أحداث البرومو بقوة خارقة على هيئة سوبر مامى بصحبة الفنان شريف سلامة.

وداعبت النجمة غادة عادل جمهورها ومتابعيها من خلال الإعلان التشويقى الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على "انستجرام"، قائلة: "طب بذمتك سوبر مامي بقوة خارقة مش ممتعة أكتر".

تدور أحداث فيلم "ساعة إجابة" حول طفل في الثامنة من عمره، كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما، ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، ثم يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته، وأنه انتقل لبيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

فيلم "ساعة إجابة" بطولة كل من غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال، الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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