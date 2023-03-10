شكرا لقرائتكم خبر عن رائد نور صلاح العزب.. عمرو يوسف يكشف عن شخصيته في "الكتيبة 101" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو يوسف عن الشخصية التي يقوم بتجسيدها خلال أحداث مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، مشيرًا إلى أنه يقوم بتجسيد دور الرائد نور صلاح العزب.

ونشر عمرو يوسف بوستر فردي له من العمل، عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليه: "بدأ العد التنازلي 14 يوم علي شهر رمضان الكريم، نوعدكم بعمل مختلف ينال إعجابكم إن شاء الله، رائد: نور صلاح العزب"، موضحا أن الإعلان التشويقي للعمل سوف يطرح اليوم.



عمرو يوسف

وكانت قناة on طرحت البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه حصريا على شاشتها، وتصدر عمرو يوسف وآسر ياسين البوستر الدعائي، وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الكتيبة 101

يشار إلى أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "شقو"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى.