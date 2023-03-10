شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحتفل بعقد قرانه وزفافه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعقد قرانه وزفافه اليوم الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذى سيحضره عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه والأقارب.

وكان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، احتفل شهر يناير الماضى بخطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

وهنأ عمر كمال، زميله حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وعلق على صورة من حفل الخطوبة: "مبروك يا شاكوش.. ربنا يسعدكم يا حبيبى".

وطرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخراً، اغنية بعنوان "ظلمونى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة حمو بيكا ونور التوت، الأغنية من كلمات اسلام المصري، وتوزيع اسلام ساسو.

و طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أيضاً أغنية بعنوان "حنيلى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إسلام المصرى وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادى الباجورى.