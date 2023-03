شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل روبرت بليك عن عمر يناهز 89 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل الأمريكي روبرت بليك اليوم الجمعة عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة طويلة في العالم الفن، إذ بدأ مشواره منذ الثلاثينيات من القرن الماضي واستمر في المجال حتى التسعينيات، وعمل أسماء رائدة منها جون هيوستن إلى ديفيد لينش طوال حياته المهنية.

وروبرت بليك، نجم السينما والتلفزيون سبق أن حاز على جائزة إيمي وشارك في أكثر من نصف قرن من تاريخ هوليوود، حسبما ذكرت صحيفة indiewire، وولد في نيوجيرسي عام 1933 ، وبدأ العمل في السينما كممثل طفل في أواخر الثلاثينيات.

جاء دوره الأول على الشاشة في شكل ظهور غير معتمد في فيلم Wilhelm Thiele لعام 1939 بعنوان Bridal Suite. واصل العمل بثبات خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وظهر بشكل لا يُنسى كطفل يبيع تذاكر يانصيب عام 1948 في The Treasure of the Sierra Madre.

كان بليك من أوائل النجوم الأطفال الذين انتقلوا بنجاح إلى أدوار الكبار. ليتألق عام 1967 في In Cold Blood، والذي ظل أحد أكثر أدواره السينمائية شهرة.

وسرعان ما بنى بليك على هذا النجاح، ورفعته السبعينيات إلى النجومية التلفزيونية، ولعب دور المحقق توني باريتا في Baretta بداية من عام 1975 ، وحصل على ترشيحين لجائزة إيمي وفوز واحد لأفضل ممثل رئيسي في سلسلة درامية.