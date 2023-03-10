شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الخامسة لرحيل الفنان محمد متولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت 11 مارس الذكرى الخامسة لرحيل الفنان محمد متولي، إذ توفي في مثل هذا اليوم عام 2018، بعد مشوار حافل بالأعمال الفنية، كان آخرها ظهوره في مسلسل "واكلينها والعة 2" الذي عرض بعد رحيله بعامين.

ولد محمد متولي في شبين الكوم بالمنوفية، لينتقل بعدها للإقامة بمحافظة الإسكندرية حيث إلتحق هناك بكلية دار العلوم، ثم درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات من القرن الماضي، وكانت أول أعماله في السينما فيلم "خلي بالك من زوزو" عام 1972 بدور طالب جامعي يساند صديقته "زوزو" التي تعمل راقصة في شارع محمد علي، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله في الدراما التليفزيونية مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"زيزينيا"، و"أرابيسك"، كما اكتشف العديد من النجوم خلال فترة عمله معيد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، حيث قدم الفنان أحمد عبد العزيز والفنان سامح الصريطى والفنان شريف منير.

محمد متولي خوليو

يعد دور "خوليو" في فيلم عادل إمام وسعيد صالح الشهير "سلام يا صاحبي" والصادر عام 1987 واحدا من أبرز شخصوصه الدرامية، ووصفها في حوار تليفزيوني بأنه من أحلى الأدوار التي جسدها في السينما، فهو صديق عادل إمام أو "مرزوق" الذي على استعداد أن يفديه بروحه، ونموذج لابن البلد الذي يضحي من أجل صديقه، كما أنه يتدخل في الوقت المناسب ليقول كلمة الحق".