شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بـ عيد ميلاد هيفاء وهبى على مسرح حفلهما بقطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد صديقتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أثناء إحيائهما حفلاً غنائيًا في قطر، حيث غنت إليسا أغنية عيد الميلاد وأحضرت تورتة وسط ترديد الجمهور الاحتفال بها.

تحيى كل من النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبى حفلاً غنائيًا، فى قطر اليوم 9 مارس ، ومن المقررأن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا يوم 17 فبراير الماضى فى الكويت ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان الكبير عبد الله الرويشد، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

أما النجمة هيفاء وهبى تنتظر عرض فيلمها الجديد "رمسيس باريس" فى عيد الفطر، ومن بطولتها مع حمدى الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من ألفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.