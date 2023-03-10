شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهد التشويقية تسيطر على كواليس مسلسل "جميلة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب كواليس تصوير مسلسل "جميلة" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، من داخل الديكور الرئيسي للعمل، أو في الشوارع والمناطق الحيوية، وسيطر التشويق على المشاهد المختلفة من الكواليس التي جمعت ريهام حجاج بباقي أبطال العمل.

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



جميلة

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، وأن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.