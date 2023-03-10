شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر للفنان محمود البزاوى من مسلسل "الصفارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب سعدي – جوهر، المنتجة لمسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة Dmc، بوستر للفنان محمود البزاوى وهو العمل الذى تدور أحداثه في اطار كوميدى.

وكانت قناة dmc طرحت برومو تشويقي لمسلسل "الصفارة" بطولة النجم أحمد أمين الذي من المقرر عرضه على شاشتها خلال موسم دراما رمضان 2023، وغلب على البرومو التشويق والكوميديا، حيث ظهر أمين وهو يجري في مناطق أثرية بصفارة قديمة، ويتردد كلام أن تلك الصفارة سوف تعيده للوراء 3 دقائق ليغير ما يريد، وعليه اختيار الوقت بعناية، مع محاولته استخدامها.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.



