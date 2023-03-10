شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 17 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلا غنائيا يوم الجمعة 17 مارس الشهر الجارى فى الكويت، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور

وطرح تامر عاشور، مؤخرا أغنية بحبك وخايف عبر قناته على اليوتيوب والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت.

وحل مؤخراً تامر عاشور ضيفا على النجمة أنغام في برنامجها "أنغام" على قناة DMC وقالت أنغام فى تقديم ضيفها تامر عاشور: "أنت صاحبي وزميلى واشتغلنا مع بعض، بس ده ما يمنعش أبدي إعجابي بيك وبموهبتك، ملحن غير عادي، وصوتك فريد، وعازف شاطر".

ورد تامر عاشور: "ده كلام كبير وشهادة كبيرة.. أنا اللى اتشرفت إنى لحنت لك، من زمان وأنا نفسى أشتغل معاكي، كان نفسى أحقق ده، والحمد لله حققته".

وكشفت أنغام أن أغنية "ياريتك فاهمنى" التي لحنها تامر عاشور لم تكن لها خصيصًا، ليرد تامر عاشور: "كنت بعمل أغانى لنفسى وأشيلها، عمرى ما قررت الأغنية دى تروح لمطرب محدد، لو حد قال لى عايزين نعمل حاجة لأنغام مستحيل أعرف، مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين".

وقال تامر عاشور إن أول الأغنيات التى لحنها لنفسه "كلموها عني"، كما كشف أنه بدأ يغنى فى عمر 16 عاما، وأضاف: "كنت بغنى كل حاجة وفى أي حتة، ودرست مزيكا شوية، ولكن فى البداية كنت بغنى.