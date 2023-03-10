شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة يسرا بعيد ميلادها اليوم الجمعة 10 مارس، في الوقت الذي تواصل فيه تصوير دورها بمسلسل " "1000 حمد الله ع السلامة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

ينتمى مسلسل يسرا "1000 حمد الله ع السلامة" إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها يسرا خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب.

وكشف التيزر الدعائي للمسلسل عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.



مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة.

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى 2022 مسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.