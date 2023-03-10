3أفلام ببرنامج البورتريه في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

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القاهرة - سامية سيد - تعرض 3 أفلام متنوعة ضمن برنامج أفلام البورتريه بـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي من المقرر انطلاقه يوم 14 مارس الجاري، ويرأس الدورة الـ24 المقبلة الناقد عصام زكريا.

ويعرض برنامج أفلام البورتريه فيلم "بيروت برهان" للمخرج فرح الهاشم، و"رقصة لا تنسى" للمخرج أدهم الصفتى، و"صول" للمخرج دينيس فيلنوف.

الدورة 24 مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى المهرجان هذا العام لاستكمال تحقيق أهدافه بنشر ثقافة مشاهدة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك، بالإضافة إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر وبعضها يعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية

وتحقيقًا لهذه الأهداف وغيرها تمت برمجة مجموعة من الأفلام في عدد من اقسام البانوراما وخارج المسابقة للاحتفاء بأنواع فيلمية مميزة وكذلك الاحتفاء وتكريم والقاء الضوء على عدد من الفنانين سواء من خلال مسيرتهم الحافلة أو انتاجات الشباب منهم.

تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة من الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة يقيم المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى الفترة من 14 حتى 20 مارس الجاري.