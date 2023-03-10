شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية فى حياة يوسف داود بمناسبة ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف داود، حيث أنه من مواليد 10 مارس واسمه كاملًا هو يوسف جرجس صليب، ولد فى منطقة السيوف بالإسكندرية، و بدأ حياته مهندسا ثم تفرغ للفن وكانت بدايته الفنية في مشهد وحيد في فيلم "ملف في الآداب" وقدم العديد من الأدوار في السينما والدراما والمسرح وأمتعنا بكوميديته المنفردة والمتميزة فلمع

قدم يوسف داود العديد من الأفلام الناجحة والتى لها رصيد كبير لدى الجمهور منها أفلام "كراكون في الشارع" و" سيداتي آنساتي" و"عسل أسود" و" عمارة يعقوبيان" و"حسن ومرقص" وكان له دور كوميدى في فيلم "أمير الظلام" مع الفنان عادل إمام، حيث ظهر في دور مدير دار المكفوفين، الذى لا يهتم بأحوالهم ودائم الخلاف مع الجنرال عادل إمام بطل حرب أكتوبر، ويحاول الاثنان الانتقام من بعضهما.

ظهر يوسف داود فى العديد من الشخصيات سواء في السينما أو في الدراما التليفزيونية ونتذكر منها دور مدير البنك في فيلم " بطل من ورق " ودور سيادة اللواء في " النمر والأنثى " وهو بالمناسبة صاحب النصيب الأكبر في الأعمال مع الزعيم عادل إمام منها "بوبوس " و"مرجان أحمد مرجان" و" الواد سيد الشغال " و"الإرهاب والكباب " بخلاف دوره العبقرى "لبيب شطا" في المسلسل " أنا وأنت وبابا في المشمش " كما قدم أدوارا بعيدة عن الكوميديا.