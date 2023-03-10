شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ترث 9 ملايين دولار وتدخل القسم في برومو "1000 حمد الله ع السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منصة watch it الإلكترونية برومو تشويقي لمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، وشهد البرومو عودة سامية جاهين (يسرا) من كندا بأولادها، بعد وفاة زوجها الذي ورثت عنه 9 ملايين دولار للبحث عن حماتها، وسط مفارقات كوميدية تجمعها بأبطال العمل.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

وتخوض النجمة يسرا في المسلسل تجربة درامية جديدة ومختلفة من خلال رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.