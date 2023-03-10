شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليون دولار في شهرين لفيلم Women Talking عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما Women Talking إلى 6 ملايين و858 ألف دولار بـ 8 دور عرض أمريكية، منذ طرح العمل يوم 23 ديسمبر من العام الماضى 2022، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و44 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 5 ملايين و118 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، ومليونا و740 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

تستند قصة فيلم Women Talking إلى الرواية الأكثر مبيعًا للكاتبة ميريام تيفز والتى تتحدث عن العنف تجاه المرأة، ويظهر في الإعلان كيف تعاني النساء في المناطق الريفية ومحاولتهن للهروب من قبضة المسيطرين عليهن، العمل من إنتاج شركة MGM.

وتدور أحداث الرواية حول النساء في مستعمرة المينونايت اللواتي يتم اغتصابهن باستمرار من قبل الرجال أثناء نومهن، ليبدأ بالتحرك بعد ذلك و مهاجمة المستعمرين، ويلعب دور البطولة كل من الممثلة جوديث إيفي، فرانسيس مكدورماند،كلير فوي، جيسي باكلي، و الممثل بن ويشا، والفيلم من إخراج سارة بولي.

وتحدثت مخرجة الفيلم سارة بولي حول قصة الفيلم وقالت:"نحن لم نرى ابدا ما تعانيه المرأة من عنف كل ما نشاهده هي الآثار فقط...ولكن في الفيلم سنرى كيف ستكون استجابة النساء لما يعانينه،حيث عليهم أن يجتمعوا ويقرروا سريعا ما سيكون موقفهم اتجاه هذا العنف".

وتحدثت حول ما قرأته من رواية ميريام تيفز وقالت إنها أثرت بها ودفعتها لطرح عدة أسئلة لنفسها حول التسامح والإيمان و الصدمات التي نتعرض لها و كيف يكون الشفاء"،وأضافت أنها حاولت تخيل كيف سيكون الفيلم وارادت أن توضح كل ما كانت تشير له الرواية في فيلمها.