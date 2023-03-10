“منها ظابطة”.. مشاهد حميمة بين قصي خولي ونادين نسيب نجيم في “واخيرا”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مارس 2023 02:43 صباحاً - طرحت الشركة المنتحة لمسلسل “واخيرا” البرومو الاول للعمل الذي يلعب بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي ضمن دراما رمضان 2023 على احد المنصات.

وتبدأ نادين نسيب نجيم البرومو بعبارة “منها ظابطة” ليسألها قصي خولي “شو هي اللي منها ظابطة؟” فتجيبه نادين “قصتنا منها ظابطة”.

وعلقت نادين نسيب نجيم على البرومو الذي يتضمن مشاهد اكشن بالاضافة على مشاهد حميمة بين نجمي العمل كاتبة: “انا قلتلكم لا تحكموا طولوا بالكم جاييكم الأصعب بدكن تحكوا ما فيكم تفضلوا هيدا البرومو”.

دور قصة مسلسل وأخيرًا حول «خيال» امرأة قوية التي تعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب «ياقوت» السجين السابق الذي يعيش حياة غير مُستقرة، ويتورط مع بعض العصابات في عمليات اختطاف وقتل واتجار بالبشر، وعلى مدار الحلقات يحاولات الدفاع عن هذا الحب واستمراره. تنقل المشاهد إلى واقع حقيقي خاصة في بلاد الشام».

وأخيرًا مسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، ويتضمن أحداث متلاحقة ومكثفة تعمل على تشغيل العقل، وتحريك الوجدان، وهو ما أوضحه المنتج صادق الصباح قائلًا: «تصوير الحلقات تطلب وقت طويل جدًا كونها بعيدة عن المط والتطويل».

وعن الثنائي نادين نسيب نجيم و قصي خولي قال إن نجاحهما معًا في مسلسل«عشرين عشرين»، و«خمسة ونص،» منحهما قاعدة جماهيرية كبيرة والبطل هنا في «وأخيرًا» ستكون الاحداث والقصة وهذا النوع من المسلسلات يحتاجه الجمهور، خاصة أن الأحداث أقرب إلى الواقعية وحقيقية تقع في بلاد الشام.