شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا مشيدة بمتسابق الدوم أمير عبد الواحد: "يا عم أنت جامد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم متسابق الدوم أمير عبد الواحد مشهدا تمثيليا، خلال تصفيات النصف نهائية في مسابقة التمثيل بالموسم الثاني من البرنامج، وأشادت لجنة التحكيم به، حيث علقت يسرا قائلة: "يا عم أنت جامد"، ومازحت كاملة أبو ذكرى المتسابق قائلة له: "نفسى أشوفك من غير شنب".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.