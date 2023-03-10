شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار وحكايات ومواقف إنسانية لـ 50 فنانا فى كتاب "أنا والنجوم" لزياد فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر مؤخرا كتاب بعنوان " أنا والنجوم .. أسرار وحكايات وخفايا ) للكاتب الصحفي زياد فايد يحمل قصص إنسانية وكواليس ومواقف لأكثر من 50 نجما ونجمة ويحمل الكتاب الكثير من العناوين المثيرة للجدل والجاذبة للقراءة منها : الممثلة التي توجت ملكة بدون عرش ، المسكوت عنه في حياة الفنانة الشابة ، نظرية المؤامرة في مشوار المطربة الكبيرة، المطرب الذي كان ايقونة الثورة، جريمة قيثارة الغناء ولماذا أهداه الهضبة علبة بسكويت ، الفنان الذي اسقطه هوس الشهرة ، المرأة الأخرى في حياة فؤاد المهندس.

وعناوين أخري عن النجوم وقصصهم منها: إسماعيل يس لم يرحموه حيا وميتا، محمد صبحي الجوكر، من هو مطرب الرئاسة، صفعة علي وجه النجمة الشهيرة، محسن جابر ويوم أن طردته وردة من الاستديو، نادية مصطفي وأزمة سكن ، حكايتي مع صلاح جاهين، وهناك أيضا مواقف وأسرارعن أحمد زكي والشاعر أمل دنقل وعمر الشريف وعمار الشريعي ومدحت صالح ومريم فخر الدين وعلي الحجار واحمد عدوية ومعالي زايد.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي زياد فايد من أقدم المعدين للبرامج في التليفزيون المصري طوال ما يقرب من خمسون عاما ويمتلك رصيد ورحلة طويلة من البرامج التي قام باعدادها وسجل بعضها في كتاب سابق بعنوان " ٤٥ عاما في كواليس ماسبيرو "، إضافة إلي كتب أخري في السينما والمسرح والاعلام.