شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم برنامج الدوم تشيد بالأداء التمثيلى للمتسابقة نورا الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت متسابقة الدوم نورا الأحمر بمشهد تمثيلي خلال تصفيات النصف نهائية بمسابقة التمثيل في الموسم الثاني من البرنامج، وأشادت لجنة التحكيم بأدائها، وجاء تعليق المخرجة كاملة أبو ذكرى عليها: "كنت حاسة إن المشهد محتاج يطول شوية".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.