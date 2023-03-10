فن ومشاهير

هدى السنباطى: بدأت الغناء في سن 5 سنوات وأنتمى لأسرة فنية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هدى السنباطى: بدأت الغناء في سن 5 سنوات وأنتمى لأسرة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة الشعبية هدى السنباطى، إنها بدأت الغناء في سن 5 سنوات، موضحة أنها تنتمى لأسرة فنية، حيث كانت أمها وأبيها يغنيان في الماضى.

وأضافت المطربة هدى السنباطى، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الغناء الشعبى مدرسة كبيرة ، وتعلمت من خضره محمد خضر فهو مدرسة غنائية وجمالات شيحة وفاطمة سرحان ، ولكل منهن طريقة في الغناء ، متابعة :كنت أصغر مغنية شعبية.

وتابعت الفنانة هدى السنباطى حول مشاركتها في مسلسل الكبير أوى مع الفنان أحمد مكى :"الفنان أحمد مكى فنان كبير ويستطيع أن يختار الشئ المناسب في المكان المناسب وعملت معه في أعمال سابقة، فهو فنان متميز ، ولديه أفكار جيدة للغاية ".

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا