شكرا لقرائتكم خبر عن هدى السنباطى: بدأت الغناء في سن 5 سنوات وأنتمى لأسرة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة الشعبية هدى السنباطى، إنها بدأت الغناء في سن 5 سنوات، موضحة أنها تنتمى لأسرة فنية، حيث كانت أمها وأبيها يغنيان في الماضى.

وأضافت المطربة هدى السنباطى، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الغناء الشعبى مدرسة كبيرة ، وتعلمت من خضره محمد خضر فهو مدرسة غنائية وجمالات شيحة وفاطمة سرحان ، ولكل منهن طريقة في الغناء ، متابعة :كنت أصغر مغنية شعبية.

وتابعت الفنانة هدى السنباطى حول مشاركتها في مسلسل الكبير أوى مع الفنان أحمد مكى :"الفنان أحمد مكى فنان كبير ويستطيع أن يختار الشئ المناسب في المكان المناسب وعملت معه في أعمال سابقة، فهو فنان متميز ، ولديه أفكار جيدة للغاية ".