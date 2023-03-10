شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعيد تعليقا على متسابق الدوم كريم الخولى: عندك مواصفات النجم التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم متسابق الدوم كريم الخولي موجز أخبار بقناة المتحدة، وذلك ضمن مسابقة التقديم التليفزيوني بالموسم الثاني من البرنامج، وعلق الدكتور محمد سعيد عليه قائلا: "لو وصلت لديسك الأخبار هكون من جمهورك، وأنت هتكون نجم تليفزيوني ، ووافقه الرأي باقي أعضاء لجنة التحكيم.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين فى مجالى الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.