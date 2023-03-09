حفل جديد لـ عبد المجيد عبد الله في السعودية

يلتقي الفنان عبد المجيد عبد الله جمهوره من جديد، في حفل غنائي بالسعودية، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 16 من مارس الجاري، على مسرح جدة سوبر دوم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عبد المجيد عبد الله من خلال "هلا بدفى روحي"، والتي اجتازت الـ 6 ملايين مشاهدة عبريوتيوب. قـــــــد يهمك أيضأ : نجوم العرب والعالم يتألقون في حفل "Joy Awards 2023" في الرياض الفنان عبد المجيد عبد الله يُشعل أجواء موسم الرياض

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