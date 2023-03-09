أحلام تقبّل يد أصالة بشكل عفوي في برنامج "سعودي آيدول"

تصدر اسم الفنانة أحلام الشامسي، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب التقاط كاميرات برنامج اكتشاف المواهب "سعودي آيدول" خلال حلقة أمس الأربعاء ، والذي تتواجد فيه أحلام ضمن أعضاء لجنة التحكيم، لقطة لها وهي تقوم بتقبيل يد أصالة نصري التي تتواجد معها في نفس اللجنة.

ونشر حساب برنامج " et بالعربي" عبر " انستغرام"، هذه اللقطة، والتي لم تتعد مدتها سوى ثواني معدودة، والتي أظهرت ما قامت به أحلام، ورد فعل أصالة تجاهها حيث حاولت الأخيرة أن تبادرها بنفس الفعل، إلا أن أحلام رفضت ذلك من خلال تحريك يدها بطريقة سريعة.

"سعودي آيدول"

ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب، " سعودي أيدول" برنامجاً للمواهب الغنائية للأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث يكون النسخة السعودية الأولى من البرنامج الشهير «Arab Idol» الذي كان يعرض عبر قنوات «أم بي سي».

وتضم لجنة التحكيم الفنانين أصالة وأحلام وماجد المهندس وأصيل أبو بكر.

موقف آخر بطلته أصالة

كعادة حلقات برنامج " سعودي آيدول" التي تشهد دائماً، نقاشات مستمرة بين الثنائي الفنانة أصالة نصري والفنانة أحلام الشامسي والتي يغلب عليها الطابع الكوميدي، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول تقييم متسابقي البرنامج.

ولكن هذه المرة كان الأمر مختلفاً، حيث كثفت أصالة محاولاتها من أجل اقناع أحلام بتغيير رأيها حول المتسابق " فهد الجمهور" ، بعد أن قالت عن غنائه في الحلقة بأن احساسه لم يصلها.

رد فعل أصالة

وردت أصالة على ما قالته أحلام تجاه هذا المتسابق، بأن احساسه وطريقته في الأغنية التي قدمها رائعة ، قائلة " والله فيها حس كيف بدي اقنعك؟ بس ترجعي عالبيت شوفي الاعادة على شاهد واشربي بيبيسي علشان يجيبولك نيسان في آخر الحلقة".

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