شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد لـ"مساء dmc": هنا يسري تتطور غنائيا بصورة مذهلة وتسير في الطريق الصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الديفا سميرة سعيد، عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه الفنانة الشابة هنا ابراهيم يسري، قائلة: "هنا زي بنتي واتربت في بيتي وهي من أسرتي هنا في مصر هي ومامتها والفنان الراحل إبراهيم يسري وهي فاجئتني بموهبتها في الغناء ومكنتش اعرف أنها بتغني".

وكشفت سميرة سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، كواليس اكتشافها موهبة هنا الغنائية قائلة: "في مرة من خمس أو ست سنين كانت في البيت ولقيتها بتغني حاجة أجنبي وصعقت وقلت أزاي اعرفها من قد ايه وهما عشرة عمر وعمري ما عرفت أنها بتغني".

وتابعت: "توقعت أنها هتبقى فنانة وممثلة إنما مطربة بعيدة تماما، ولكن من ساعة ما اكتشفت صوتها هي مجتهدة جدا، وعملت مشوار وتقدمت وتحسنت بطريقة مذهلة عشان هي ذكية وحابه تبقى مطربة كويسة، وهتمشي في الطريق الصح عشان بتطور نفسها ولا داعي للقلق عليها وصوتها كله احساس".