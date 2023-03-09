شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يمسك بسلاح نارى فى كواليس مسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة ON صوراً جديدة من كواليس مسلسل "ضرب نار" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وظهر خلال الصور النجم أحمد العوضى وهو ممسكاً بسلاح نارى، حيث يتضمن المسلسل العديد من مشاهد الأكشن.

وكانت قد طرحت قناة on البرومو الرسمي لمسلسل "ضرب نار"، والمقرر عرضه رمضان المقبل، وشهد البرومو الكثير من المشاهد التشويقية، التى تضمنت دموع وبكاء وصراعات وحرائق.

وكان عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل، الذى من المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on فى رمضان.

وكشف البرومو عن تقديم ياسمين عبد العزيز شخصية شعبية لفتاة من شبرا تدعى "مهرة"، تتحمل مسئولية نفسها وأخواتها بعد وفاة والدهم، وتعمل فى الخياطة، وتقابل خلال مشوار حياتها رجلاً من سوهاج يدعى "جابر" وتقع فى حبه، وسط العديد من المشاكل والصراعات التى تواجه الثنائى.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.











