16فيلما بمسابقة أفلام التحريك فى مهرجان الإسماعيلية السينمائى

القاهرة - سامية سيد - يشارك 16 فيلما في مسابقة أفلام التحريك بـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ24 يوم 14 مارس الجاري، ويرأسه الناقد عصام زكريا.

وتشمل قائمة أفلام التحريك انتاجات من دول مختلفة منها إسبانيا والعراق وروسيا وأمريكا ونيجيريا والمكسيك وغيرها من الدول، وننشر في السطور التالية تفاصيل هذه الأعمال:



Operation Frankenstein عملية فرانكشتاين

أسبانيا

المخرج: جوزيه ماريا فرنانديز دي فيجا

يعثر ثلاثة أشقاء على تمثال عارض أزياء مكسور بالقمامة ويقررون إعادة بنائه من خلال استخـــدام كل ما يملكون من أدوات، يقرر الثلاثة تحريكه كما فعل دكتور فرانكشتاين مع وحشه.





Ideas Change تغيير الأفكار

بيلاروسيا

المخرج: دينيس ميسيليا

تغيير الأفكار فيلم رسوم متحركة مع موسيقى حية عن صعوبة أن تكون مبتكراَ، حيث أن الأفكار هي جزء هام في حياتنا، إذ تساهم في تغيير العالم، ابتكار منتجات جديدة، تطور الأعمال والمدن وكذلك أنفسنا.





Swallow Flying to the South السنونو تهاجر للجنوب

الولايات المتحدة الأمريكية

المخرج: ماشي لين

في ربيع 1976، سوالو البالغة من العمر 5 سنوات تم التخلي عنها وإيداعها في مدرسة داخلية بوسط بكين، مع حلول الخريف تنضــــــج ثمرة الكاكي ويتلقى العالم خبر وفاة الرفيق ماو تسي تونغ، تبرع سوالو في البكاء لكنها لا تعرف كيف تطير.





Zoo حديقة الحيوان

العراق

المخرج: طارق الريماوي

داخل أسوأ حديقة حيوانات في العالم، يبحث الصبي سامي عن كرة قدم، فيلتقي بالنمر الصـــغير لزيز، الذي يتبعه في سعيه لإيجاد مكان آمن للعب، ثم يصبحان أصدقاء رغم كل الصعــــــــاب، لكن مخلفات الحرب تحمل بين طياتها العديد من المخاطر.





The Thrown Away Book كتاب ألقي بعيدا

بولندا، التشيك

المخرج: جاتا جورزاديك

ليفي وتوني أب وابنه يجدان كتاباَ مهملاَ وغامض، يبذلان جهدا كبيرا لإعادته ليكون في أفضل حال وتبهرهما النتيجة، الفيلم مستوحى من قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب التشيكي أرنوست غولدفالم.





This Will Not Be A Festival Film هذا لن يكون فيلم مهرجان

بولندا

المخرج: جوليا أورليك

يتحدث الفيلم عن فتاة موهوبة تدرس الرسوم المتحركة حيث قضت أربع سنوات دون يوم عطلة، وتعمل على مشروع التخرج.





Think something nice فكر في شيء جيد

سويسرا

المخرج: كلاديوس جينتينيتيس

على كرسـي طبيب الأسنان، يعيش البطل لحظات غير مريحة مع الألم والمخدر وفي محاولة للتأقلم وإلهاء النفس يلجأ إلى نسج قصة خيالية عن صياد ورحلته لصيد السمك من البحر.





Sign إشارة

نيجيريا

المخرج: تيندي أويوا

سياسي فاسد ينتهج البلطجة قرر أن يستقيل بعد وفاة والدته، يواجه مديره الذي يطلب منه تنفيذ مهمة أخيرة، مهمة التقاعد، ماذا سيحدث بعد أن يرى إشارة لا يمكن تجاهلها.





Flaneur تسكع

إنجلترا

المخرج: ريومنج وي هو

معالجة تجريبية تعتمد على التحريك تقدم رحلة الصراع بين حرية الروح وحدود الواقع في شوارع المدينة المزدحمـــة، الفيلم مستوحى من ملاحظات ومراقبات مخرجه ورحلته النفسية التي يصـــــورها بالتحريك في محيط مدينة لندن التي يعيش ويدرس فيها.





A Never Ending Movie فيلم لا ينتهي

المخرج: استيبان هيرنانديز

المكسيك

امرأة اعتادت الذهاب إلى ملاذها الأمن حيث السينما ومشاهدة الأفلام، تتخذ من الأفلام سبيلا لفهم البشــــــــر والتعامل معهم خلال تواجدها في الظلام لتكمل العقد الضمني الذي يجمع بين الأفلام والجمهور.





Anantara أنانتارا

البرازيل

المخرج: دوجالس ألفيس فيريرا

في مستقبل ليس ببعيد، فتاة صغيرة تعيش وحيدة وسط الخردة، في أحد الأيام تظهر فتاة أخرى ولم تعد وحيدة بعد الآن، حدث كبير يغير وجه الحياة إذا لن يبقوا كما كانوا.





Remember How I Used to Ride A White Horse

تذكر كيف اعتدت ركوب الحصاناَ أبيض

كرواتيا

المخرج: إيفانا بوشنياك فولدا توماس جونسون فولدا

تتابع النادلة عملها في المقهى بصورة روتينية بينما تفكر في الهروب من واقعها اليومي، في حين يقوم أحد الزبائن بتسجيل الأصوات المحيطة في المقهى، وهو مولع بهذا، تقود اللامبالاة الوعي إلى الجمود ولكن هل يدركان أنهما مثال عن هذه الحالة؟





Inner Voices أصوات داخلية

اليابان

المخرج: كوكي سايتو

والفيلم مقسم إلى حلقتين، الأولى بعنوان: كانوا واحد ونصف

قطة مدمنة على الكحول تحدق في منارة تحمل روح مالكها الراحل

الحلقة الثانية: كانوا صفر ونصف

حصان يبحث عن قطة، شخص يطلب أداء المشي على الحبل وآخر يمتثل، تحل الذكريات محل الحقيقة وتقيدهم أصواتهم الداخلية





Money and Happiness المال والسعادة

صربيا، سلوفينيا، سلوفاكيا

المخرج: آنا نيديليكوفيتش

في هامستر الند، يعيش الجميع وفق آلية مثالية ذات إقتصاد مثالي، يحقق الإجمالي المحلي أعلى مستويات له، ٌيظهر جميع السكان أنهم في غاية السعادة.

Lament مرثية

الدنمارك

المخرج: أ ّن سينيد هودجرز

عزاء في منزل أيرلندي ريفي، أنها لحظة إظهار احترام وتبجيل التقاليد، يستقبل البيت المعزين، نستكشف الحالة العقلية والعواطف المصاحبة للفاجعة، تتأثر الحياة بالفقد وتتغير ولا يبقى إالا رثاء لمن تركونا.





The Spark الشرارة

جورجيا، روسيا، أوكرانيا

المخرج: أرتيم شتشيرباكوف

هتاف وضغط الجمهور والشعور بالخوف جميعها عوامل جعلت الملاكم الشاب يشك في قدراته، في لحظة يستعيد ما مر به السلف وكيف واجهوا المواقف الصعبة، فإما الاستسلام أو التخلي عن الخوف والمواجهة.