شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوسكار ترفض التعليق على منع ظهور رئيس أوكرانيا بحفلها المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع فارايتي عن رفض أكاديمية الأوسكار ظهور رئيس أوكرانيا زيلينسكي بحفل توزيع جوائز الأوسكار، فيما رفضت الأكاديمية التعليق على منعه من الظهور، خاصة أنه ظهر في الدورة الماضية من مهرجان برلين السينمائي الـ 73.

وكشف الموقع أن الرئيس الأوكراني تم رفض ظهوره من قبل مهرجان تورونتو أيضا، وذلك رغم ترحيب عدد من التظاهرات السينمائية والفنية بظهوره من قبل.

يشارك في تقديم جوائز الأوسكار في دورته المقبلة هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين، وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا، وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيغورني.

وانضم المقدمون المعلن عنهم الجدد إلى كل من ريز أحمد المعلن سابقًا، إميلي بلانت، جلين كلوز، جينيفر كونيلي، أريانا ديبوس، صامويل إل جاكسون، دواين جونسون، مايكل بي جوردان، تروي كوتسور، جوناثان ماجورز، ميليسا مكارثي، جانيل موني، ديبيكا بادكون، كويستلوف، زوي سالدانا ودوني ين، على أن يتم الكشف عن المزيد من مقدمي الجوائز خلال الأسبوع الجارى.

حفل الأوسكار الخامس والتسعين سيقام في مسرح دولبي في هوليوود، ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick، جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár ، وغيرها من الأفلام، على أن تقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.