شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا شاستين خلال المعاينة النهائية لمسرحيتها فى برودواي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الممثلة جيسيكا شاستين لتجربة مسرحية جديدة في مسرح برودواي وفقاً لما ذكرته التقارير العالمية مؤخراً استناداً إلى عدة صور لها أثناء خروجها من مسرح هدسون وهي لا تزال ترتدي أزياء العمل، وذلك بعد المعاينة النهائية لمسرحها في برودواي A Doll's House.

وتعتبر شاستين من أبرز نجمات هوليود التي تركز أيضاً على المسرح من وقت لآخر ولا تكتفى بنجاحاتها في السينما العالمية التي حققت فيها نجاحات كبيرة.



جيسيكا شاستين

وكانت رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة جيسيكا شاستين فى وقت سابق حينما تميزت بأناقتها عند وصولها إلى ABC Studios لتظهر على برنامج The View في مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضى، حيث بدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا والتى تمتلك في رصيدها جائزة أوسكار مُذهلة كما وصفها تقرير الديلي ميل خلال إطلالة رسمية.

وكانت الإطلالة عبارة عن سترة طويلة باللون الأخضر الزمردي وبنطلون مناسب لإطلالتها الكاملة، بالإضافة لصبغ شعرها باللون الأحمر الطويل المميز.

من ناحية أخرى سبق ونشر موقع الديلي ميل عدة صور من فيلم Mothers’ Instinct، الذى يقوم ببطولته كل من آن هاثاوى وجيسيكا شاستين، وذلك من خلال إطلالة يسيطر عليها الستينيات من القرن الماضى، إذ ارتدى كلاهما فساتين مميزة، خطفا بها الأنظار من جديد مثلما حصل في السابق مع نشر الصور الأولى من الفيلم الذى يعول عليه كثيرين من أجل تناول حقبة مميزة.