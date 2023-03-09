شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والإثارة يسيطران على البرومو الرسمي لـ مسلسل جعفر العمدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب سعدي – جوهر، المنتجة لمسلسل " جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، البرومو الرسمي للعمل الذى سيعرض على قناة Dmc في شهر رمضان المبارك، وسيطر على البرومو أجواء الأكشن والمغامرات والتشويق.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، وطرح القائمون على العمل 3 بروموهات دعائية خلال الأيام الماضية، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان، كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون فى نفس الحارة.

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.