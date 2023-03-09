شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جين هاكمان للمرة الأولى فى سن الـ93 عامًا بعد فترة طويلة من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الممثل جين هاكمان متابعيه وجمهوره على صحته بعد ظهوره الأخير الذى جاء بعد فترة طويلة من الغياب، حيث ظهر الممثل البالغ من العمر 93 عاما وهو يقود سيارته، بالإضافة لشراءه المياه الغازية وتناول الطعام داخل السيارة مثلما أظهرته عدسات المصورين حسب تقرير لموقع الديلى ميل.



جين هاكمان

وقد ولد جين هاكمان في 30 يناير 1930 واشتهر بأدواره وجوائزه، وقد حاز على جائزة الأوسكار والجولدن جلوب، ظهر في العديد من الأفلام المشهورة مثل (بوني وكلايد) و (الرابط الفرنسي) و (المحادثة) و (مسيسيبي تحترق) و (غير مغفور).



جين هاكمان فى أحد أفلامه

واعتزل هاكمان عن التمثيل منذ عام 2004 بعدما قدم نحو 90 فيلما سينمائيا، نالت إعجاب جمهوره وصنف بفضلهم على أنه واحد من أبرز ممثلى ونجوم هوليوود.



هاكمان

وجاءت بداية هاكمان في هوليوود منذ الستينيات، حينما لعب دورًا مساندًا في فيلم بوني وكلايد (Bonnie and Clyde) ورشح بعدها لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، كما شهدت فترة السبعينات توهجه، ليقدم أدوار البطولة من عام 1971 في فيلم (The French Connection)، الذي ساهم كثيرا في شهرة هاكمان كممثل.