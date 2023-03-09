شكرا لقرائتكم خبر عن علي الطيب زوج شقيقة منى زكي فى "تحت الوصاية" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان علي الطيب في مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة dmc خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، إذ يجسد دور "إبراهيم" زوج شقيقة الفنانة منى زكي خلال أحداث العمل.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، مها نصار، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، علي الطيب، محمد السويسري، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.



علي الطيب

وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر صاحب 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

يذكر أن على الطيب يشارك أيضا في مسلسل "مذكرات زوج" للفنان طارق لطفى، إذ يجسد دور مهندس يقوم بالتقديم على وظيفة لدى الشركة الخاصة بالمهندسة "شيرين" التى تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، فضلا عن مشاركته في مسلسل "عملة نادرة"، إذ يجسد دور "بلال" زوج الفنانة نيللي كريم خلال أحداث العمل.