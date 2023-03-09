شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "مارسيل أمونت" أسطورة الأغنية الفرنسية عن 93 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى "مارسيل أمونت" أسطورة الأغنية الفرنسية عن 93 عاما داخل منزله بالعاصمة الفرنسية /باريس/.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ أن اسطوانته الأولى حصلت عام 1956 على الجائزة الكبرى لأكاديمية "شارل كرو" لكن ذروة مسيرته كانت نيله الأسطوانة الذهبية عام 1971 عن "لامور سا باس لو تان" وتوالت إنجازاته في السبعينات بينها حفلة حققت نجاحا واسعا على مسرح "أولمبيا" الشهير، وبرنامج تلفزيونى ترافقه فيه مجموعة راقصات.



وأضافت القناة أن "أمونت" خاض تجربة المسرح الغنائى عام 1975، من خلال عمل لقي استحسان النقاد.



يذكر أن "مارسيل أمونت" ولد فى مطلع أبريل عام 1929 فى بوردو بفرنسا وتعود بدايات بروز أمونت (واسمه الأصلي مارسيل ميرامون) إلى خمسينات القرن العشرين. وكان له تجربة في التمثيل، إذ لعب دورا ثانويا إلى جانب "بريجيت باردو" فى فيلم "لا مارييه إيتيه ترو بيل" عام 1956، لكن مسيرته السينمائية بقيت محدودة وشارك أيضا في عدد من الأفلام التفزيونية.



وكان "أمونت" احتفل ببلوغه التسعين على المسرح في باريس عام 2019، خلال حفلة موسيقية شارك فيها فنانون بينهم "سيرج لاما" (نيكوليتا).