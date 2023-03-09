شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي:"جميلة" يتطلب مجهودا خاصا ويجمعني للمرة الثانية بـ ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الممثلة يسرا اللوزي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "جميلة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، خصوصا أنها تجسد شخصية جديدة ومختلفة وتتطلب مجهود خاص.

وأضافت يسرا اللوزي في تصريحات صحفية أن كل شخصية يقدمها الممثل تتطلب مجهود وتحضيرات خاصة، فطبيعة كل شخصية تختلف عن الأخرى من حيث المجهود في اختيار الملابس والمكياج وستايل الشعر أو تتطلب لهجة معينة، وأن كل هذه عناصر يجب توافرها لنجاح الشخصية المقدمة.

واستطرت الممثلة أنه من اصعب الشخصيات للفنان أن يجسد دور يشبه طبيعته، لذلك تجتهد كثيرا لكي تجد امرا مختلفا بين الشخصيتين، و رغم هذا المجهود تجد متعة خاصة في العمل، وكل شخصية تقدمها تشعر و كأنها تخرج من جلدها، كما ترى أن التمثيل فرصة لخروج الكبت في الشخصية المقدمة.

يسرا اللوزي: أجواء مسلسل جميلة مميزة

وحول فريق العمل قالت يسرا اللوزي إن أجواء العمل مميزة ومسلية وبها راحة نفسية كبير على المستوى العام، وعبرت عن سعادتها بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز مخرج العمل، مؤكدة أنه لديه القدرة على التعامل مع الممثلين وتوجيههم بشكل به احترافية وابتكار في الشخصية وفي العمل بشكل عام، بالقدر الذي يجعل الممثل متفاجئ من أدائه أمام الكاميرا، كما أن المسلسل يعد هو التعاون الثاني مع المخرج سامح عبد العزيز بعد فيلم "ليلة العيد" و نتظر عرضة قريباً

وذكرت أن هناك علاقة مميزة مع الفنانة ريهام حجاج فهذه المرة ليست الأولى لهما معا مضيفة، "تعاونت مع ريهام من قبل من خلال مسلسل" بنات سوبر مان" واستمر التصوير طوال 4 اشهر جمعتنا خلالها صداقة و لدينا العديد من الذكريات الجميلة التي جمعتنا لذلك اشعر انني اتعامل مع صديقة منذ سنوات، كما تجمعني علاقة طيبة مع الفنانه سوسن بدر و تعاونا سوياً من قبل في عدة اعمال، اكن لها كل الاحترام و التقدير و اتمني ان اصبح مثلها في يوم من الأيام فهي ممثله قديرة ومجتهدة و تترك اثر على كل عمل تقوم به من خلال أدائها المتميز دائماً.