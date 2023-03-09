بالفيديو .. موقف إنساني لأحمد العوضي مع سيدة مصرية بأحد الشوارع

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 05:45 مساءً - شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه بمقطع فيديو وثق من خلاله موقف إنساني جمعه بسيدة مصرية أثناء تواجده بأحد المناطق لتصوير مسلسله الجديد “ضرب نار” .

نشر أحمد العوضي مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهرت به هذه السيدة وهي تنادي عليه قائلة: “حبيبي والنبي حبيبي .. منور الدنيا كلها”، معربة عن سعادتها بلقائه .

ومن جانبه توجه “العوضي” إليها بعد أن أوقف التصوير من أجل إلقاء التحية عليها واحتضانها .

وكتب أحمد العوضي في تعليقه على الفيديو: “أمي ندهت عليا سبت التصوير ورحتلها .. وكان أحلى استقبال من أم مصرية طيبة .. ربنا يديكي الصحة ويباركلك يا ست الكل” .

يذكر أن مسلسل “ضرب نار” من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وهو من تألييف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري .

ويشارك في بطولته: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، إيمان السيد، بدرية طلبة وغيرهم .