كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 05:45 مساءً - شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه بمقطع فيديو وثق من خلاله موقف إنساني جمعه بسيدة مصرية أثناء تواجده بأحد المناطق لتصوير مسلسله الجديد “ضرب نار” .
نشر أحمد العوضي مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهرت به هذه السيدة وهي تنادي عليه قائلة: “حبيبي والنبي حبيبي .. منور الدنيا كلها”، معربة عن سعادتها بلقائه .
ومن جانبه توجه “العوضي” إليها بعد أن أوقف التصوير من أجل إلقاء التحية عليها واحتضانها .
وكتب أحمد العوضي في تعليقه على الفيديو: “أمي ندهت عليا سبت التصوير ورحتلها .. وكان أحلى استقبال من أم مصرية طيبة .. ربنا يديكي الصحة ويباركلك يا ست الكل” .
يذكر أن مسلسل “ضرب نار” من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وهو من تألييف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري .
ويشارك في بطولته: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، إيمان السيد، بدرية طلبة وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. موقف إنساني لأحمد العوضي مع سيدة مصرية بأحد الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.