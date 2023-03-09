فنانة شهيرة: “أتمنى أصبح مثل سوسن بدر في يوم من الأيام”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مارس 2023 05:45 مساءً - تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن علاقتها بالفنانة سوسن بدر، التي تشاركها في بطولة مسلسلهما الرمضاني الجديد “جميلة”، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تصبح مثلها .
قالت يسرا اللوزي في تصريحات صحفية عن سوسن بدر: “تجمعني علاقة طيبة مع الفنانة سوسن بدر وتعاونا سويًا من قبل في عدة أعمال” .
تابعت: “أكن لها كل الاحترام والتقدير وأتمني أن أصبح مثلها في يوم من الأيام، فهي ممثلة قديرة ومجتهدة وتترك أثر على كل عمل تقوم به من خلال أدائها المتميز دائمًا” .
كما كشفت يسرا اللوزي عن كواليس تعاونها مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسل “جميلة” والعلاقة بينهما، والتي وصفتها بأنها علاقة مميزة .
فعلقت على ذلك قائلة: “تعاونت مع ريهام من قبل من خلال مسلسل (بنات سوبر مان) واستمر التصوير طوال 4 أشهر جمعتنا خلالها صداقة” .
أضافت الفنانة يسرا اللوزي عن صداقتها مع ريهام حجاج: “ولدينا العديد من الذكريات الجميلة التي جمعتنا، لذلك أشعر إنني أتعامل مع صديقة منذ سنوات” .
يذكر أن مسلسل “جميلة” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، ويشارك في بطولته كلا من: ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي وغيرهم .
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