شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. يوفينتوس بصدد فسخ التعاقد مع بوجبا بنهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سكاي سبورتس الإيطالية، أن نادي يوفينتوس بصدد الإستغناء على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الفريق، يأتي ذلك على غرار عدم إلتزام اللاعب، وتأخره عن الإنضمام لمعسكر الفريق الأخير.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة أليجري، قد قرر استبعاد بوجبا من مواجهة فرابيبوج القادمة بالدوري الأوروبي، الشئ الذي قد يسجل كلمة النهاية لمسيرة اللاعب داخل السيدة العجوز.

وأكدت بعض التقارير الآخري، أن مسئولي يوفينتوس يرغبون بإنهاء التعاقد مع اللاعب، بسبب قضائه فترة كبيرة خارج الفريق، بسبب إصابة اللاعب الطويلة، وغيابه عن عددا كبيؤا من مباريات الفريق الإيطالي فى الموسم الحالي.

بجانب أن اللاعب يتقاضي مبالغ مالية كبيرة داخل يوفينتوس، الأمر الذي يقلل من فرص بقائه فى الموسم المقبل، فى ظل الأزمة الطاحنة التى يمر بها الفريق الإيطالي مؤخرًا.



موعد مباراة يوفينتوس وفرابيبوج

ومن المقرر أن يستضيف نادي يوفينتوس نظيره فرابيبوج مساء اليوم الخميس، فى ذهاب دور ال 16 من منافسات الدوري الأوروبي، والمقرر لها أن تقام فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.