كريس روك يستغل صفعة ويل سميث مهنياً ويحقق أرباح وصلت إلى 40 مليون دولار

بعد أن اعتبر الجميع أن صفعة الممثل ويل سميث لزميله النجم الكوميدي كريس روك قد تسببت له بأذى نفسي جعلته يمتنع عن الحديث أو التصريح حول الواقعة، تبين أن صمت النجم كان كنوع من التشويق أكثر للحادثة، لاستغلالها مهنياً وتحقيق أرباح وصلت إلى 40 مليون دولار وأكثر.

وقد حصل كريس روك على المبلغ المذكور أعلاه من نتفلكيس التي بثت عرضاً حياً لأول مرة منذ تأسيسها، وكان هذا الشرف لكريس روك الذي تواجد برفقة أصدقائه وصديقاته النجوم، كوميديين وممثلين، وتحدث عن الصفعة مدة تسع دقائق فقط في آخر العرض.

تسع دقائق انتظرها الجمهور مدة عام كامل كان خلالها الممثل ويل سميث يتخبط بين اعتذارات ومحاولات تحسين صورته وأيضاً الخضوع لجلسات علاج نفسي.

ودون أدنى شك قد حقق روك أرباحاً كبيرة خلال عروضه في العام المنصرم، حيث حضرت الناس لتسمع ولو حتى تلميحاً حول الحادثة، فيما كان سميث يدفع الثمن في فشل فيلم الأخير على الرغم من إشادة النقاد له.

هجوم كريس روك يحدث ضجة سلبية

وبعيداً عن الأرباح المادية، أحدثت إطلالة كريس روك ضجة سلبية خاصة بين الجمعيات المناهضة للتمييز العنصري والعنف ضد المرأة، إذ كانت ردة فعل الأخير على الصفعة بطريقة مهينة بهدف إضحاك الناس بطريقة مبتذلة.

فقد تطرق النجم لخيانة زوجة ويل سميث له مع صديق ابنهما، وكذلك تحدث عن طلبها منه عدم حضور الأوسكار في إحدى دوراته لعدم ترشح زوجها على جائزة أفضل ممثل، إلا أن الواقع حينها كان بسبب عدم ترشح أي نجم من ذوي البشرة السمراء، كما أنه حملها مسؤولية أفعال زوجها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بهدف إضحاك الجمهور، بدأ كريس روك يتحدث بعنصرية عن أنه رجل جيد ببشرة سمراء، وويل سميث رجل سيء، وأنه قد نشأ في منزل تعلم فيه أن لا يتعارك مع رجل من ذوي البشرة السمراء مثله، أمام الآخر من ذوي البشرة البيضاء، ما يعني أن كريس روك، إضافة إلى تهكمه على الآخرين، لا يقل عنفاً عن سميث إنما يختار المكان والزمان المناسبين.

وقد أحدثت التصريحات أعلاه ضجة كبيرة بين رواد الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن هذه التصريحات لو جاءت بعد الحادثة مباشرة كانوا ليتلمسوا الأعذار لروك بأنه يشعر بالغضب، لكنها بعد عام جاءت قاسية وتعكس شخصية لم تكن متوقعة منه.

كما علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على قوله: "حتى في أفلام الرسوم المتحركة، أنا أؤدي شخصية الحمار الوحشي، وهو يلعب القرش"، إذا اعتبروا أن هذا إما جهل منه أو محاولة فاشلة لتحويل محتواه إلى كوميدي، إذ إن ويل سميث لعب دور سمكة وليس قرشاً، وعليه فإن علمياً حجم الحمار الوحشي سيتغلب على السمكة.

ويل سميث اعتذر ولكن ليس لكريس روك

وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية مؤخراً أن ويل سميث لم يقدم أي اعتذار شخصي لكريس روك ولم يحاول أصلاً.

وعلى ما يبدو فإن هذا هو السبب الذي يدفع النجم الكوميدي إلى عدم مسامحة زميله، بحسب ما ظهر جلياً مؤخراً بتصريحاته في العرض الخاص بنتفليكس، الذي تحدث فيه للمرة الأولى بشكل صريح عن الحادثة.

وقد سبق أن اعتبر كريس روك أن فيديو الاعتذار الذي نشره سميث على حسابه في "إنستغرام" كان مجرد محاولة لكسب تعاطف الجمهور وليس اعتذاراً حقيقياً، حيث قال: "اعتذار ويل كان مجرد محاولة لإصلاح صورته العامة"، مضيفاً أن "ويل يحتاج لمسامحة الجمهور وليس مسامحته".

وكان ويل سميث وبعد أربعة أشهر من حادثة الأوسكار، قد نشر مقطع فيديو على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، قدم فيه اعتذاراً صريحاً لروك قال فيه: "أنا هنا عندما تكون مستعداً للتحدث".

في بداية الفيديو تحدث سميث عن سبب عدم اعتذاره لـ«روك» في خطاب قبول جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، قال ويل: "لقد شعرت بالارتباك عند هذه النقطة. كل شيء كان غامضاً".

واستمر ويل سميث في الحديث قائلاً: "لقد تواصلت مع كريس والرسالة التي عادت هي أنه ليس مستعداً للتحدث، وعندما يكون سأتواصل معه. لذا أقول لك يا كريس، أعتذر لك. كان تصرفي غير مقبول، وأنا هنا متى كنت مستعداً للتحدث".

وأضاف ممثل King Richard ليقول إنه يريد أيضاً الاعتذار لوالدة "روك": "رأيت مقابلة أجرتها والدته. هذا أحد الأشياء التي لم أدركها في تلك اللحظة، لم أكن أفكر، ولكن كيف أُصيب كثير من الناس في تلك اللحظة. لذلك أريد أن أعتذر لوالدة كريس؛ أريد أن أعتذر لعائلة كريس، وبالتحديد توني روك "الأخ الأصغر لكريس". كانت لدينا علاقة رائعة. ربما لا يمكن إصلاح هذا".

وتابع: "أود أن أعتذر لك علناً يا كريس. كنت مخطئاً. أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشراً على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب والعطف. قضيت الأشهر الثلاثة الماضية في إعادة عرض وفهم ما حدث. لن أحاول تفريغ كل ذلك الآن، ولكن يمكنني أن أقول لكم، لم يكن هناك جزء مني يعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة".

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