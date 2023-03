ليدي غاغا تكشف انها لن تغني على "مسرح دولبي" في حفل الأوسكار

على الرغم من ترشحها لجائزة «أفضل أغنية أصلية» بعنوان «Hold My Hand» من فيلم Top Gun: Maverick، فإن النجمة العالمية ليدي غاغا لن تغني على مسرح دولبي في حفل أوسكار 2023. ويعود سبب اعتذار النجمة عن تقديم عرض خاص في الحفل الذي ينتظره الملايين إلى انشغال النجمة بتصوير فيلم «الجوكر» بجزئه الثاني الذي يحمل عنوان «Joker: Folie A Deux»، والذي تجسد فيه شخصية «هارلي كوين» عشيقة الجوكر، الذي يؤدي دوره النجم خواكين فينيكس.

عروض حفل الأوسكار

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة قد كشفت عبر منشور على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أن النجمة العالمية ريهانا ستؤدي أغنية «Lift Me Up» الخاصة بفيلم Black Panther: Wakanda Forever في حفل الأوسكار المقبل بدورته الـ95. واللافت أن ريهانا مرشحة على جائزة أوسكار أفضل أغنية عن الأغنية نفسها التي ستؤديها في الحفل، وهي المرة الأولى في تاريخها المهني التي تترشح فيها على جائزة أوسكار. كما تم اختيار ليني كرافيتز لأداء مقطع غنائي في الفقرة التذكارية In Memoriam في الحفل، تكريماً لمشاهير هوليوود من أمام وخلف الكاميرا الذين وافتهم المنية. وقد طُلب من الحائز على جائزة غرامي البالغ من العمر 58 عاماً، أن يترأس المقطع من قِبَل منتجي جوائز الأوسكار جلين فايس، ريكي كيرشنر، والمنتج التنفيذي مولي ماكنيرني. كما ستقدم الممثلة والمغنية صوفيا كارسون، برفقة مؤلفة الأغاني ديان وارن، أغنية Applause، المرشحة لجائزة الأوسكار، من فيلم Tell It Like a Woman، المقرر إقامته يوم الأحد 12 من مارس 2023 في مسرح Dolby في Ovation Hollywood، بينما سيتم بثه على الهواء مباشرة على قناة ABC وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم. كذلك أعلن المنتجون التنفيذيون ومنظمو العروض غلين ويس وريكي كيرشنر، والمنتج التنفيذي مولي ماكنيرني أنه سيتم تقديم أغنية من الفيلم الهندي RRR في حفل توزيع جوائز الأوسكار. أغنية Naatu Naatu من تلحين إم إم كيرافاني وكتابة تشاندرابوز، مرشحة للجائزة المرموقة في فئة الأغنية الأصلية. المطربان راهول سيبليغونغ وكالا بايرافا سيظهران في الحفل لأول مرة في أثناء أدائهما الأغنية.

