محمد سعد مُتهم بالإساءة للحضارة المصرية بسبب “إكس لانس”

القاهرة - لايف ستايل
تصدّر اسم الفنان المصري محمد سعد، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح الملصق الدعائي الخاص بمسلسله الجديد “إكس لانس” الذي من المُقرر أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2023.
الملصق الدعائي الخاص بالعمل، تسبب في غضب علماء الآثار في مصر، من محمد سعد، حيث اتهموه بالإساءة إلى الحضارات المصرية القديمة؛ بسبب ظهوره واقفاً على رأس تمثال مصري، وخلفه معابد وأهرامات، وجاء ذلك مشابهاً لفكرة تمثال شامبليون الشهير، الذي وضع فيه قدمه على رأس أحد ملوك مصر.
مخرج المسلسل، إبرام نشأت، رد على هذا الجدل عبر تصريحات صحفية، نافياً خلالها تعمدهم الإساءة إلى الحضارات المصرية، حيث أوضح أن سعد، يقف على صخرة، وليس على رأس تمثال كما ادعى علماء الآثار، والفكرة بعيدة تماماً من فكرة تمثال شامبليون.
“إكس لانس” يضم مجموعة كبيرة من النجوم هم: شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، من تأليف ورشة بلاك هورس، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت.
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